2023-10-30T20:19:00+03:00
2023-10-30T20:26:58+03:00
2023-10-30T20:19:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231030/842123214.html
Советник Зеленского рассказал о масштабе коррупции на Украине
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Советник Зеленского сообщил, что украинские чиновники "воруют так, как будто завтра не наступит", пишет журнал Time. Проблема коррупции на Украине обострила отношения страны с... ПРАЙМ, 30.10.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, украина, владимир зеленский, коррупция
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/52/841315218.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/52/841315218.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/52/841315217.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/52/841315217.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/52/841315205.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/52/841315205.jpg
https://1prime.ru/global/20231030/842123128.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Советник Зеленского сообщил, что украинские чиновники "воруют так, как будто завтра не наступит", пишет журнал Time.
Проблема коррупции на Украине обострила отношения страны с союзниками. В преддверии визита Зеленского в Вашингтон Белый дом подготовил список антикоррупционных реформ для проведения на Украине. Один из помощников, который был с президентов в США, отметил, что "это были не предложения, а условия".
Как отмечает советник, даже увольнение министра обороны (Алексея Резникова — прим. ред.) не заставило чиновников "испытать страх".
Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что часть выделяемых Киеву средств уходит по "коррупционным" каналам, и не гарантий, что это прекратится.
Ранее ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 — 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза.