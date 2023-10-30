МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Советник Зеленского сообщил, что украинские чиновники "воруют так, как будто завтра не наступит", пишет журнал Time. Зеленского разозлили итоги визита в США, пишет СМИ

Проблема коррупции на Украине обострила отношения страны с союзниками. В преддверии визита Зеленского в Вашингтон Белый дом подготовил список антикоррупционных реформ для проведения на Украине. Один из помощников, который был с президентов в США, отметил, что "это были не предложения, а условия".

Как отмечает советник, даже увольнение министра обороны (Алексея Резникова — прим. ред.) не заставило чиновников "испытать страх".

Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что часть выделяемых Киеву средств уходит по "коррупционным" каналам, и не гарантий, что это прекратится.

Ранее ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 — 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза.