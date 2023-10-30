ВАШИНГТОН, 30 окт — ПРАЙМ. Министерство финансов США заняло у частных заемщиков на рынке свыше одного триллиона долларов с июля по сентябрь 2023 года, следует из опубликованной в понедельник отчетности ведомства. Дефицит бюджета США в 2023 году вырос на $320 миллиардов

"На протяжении квартала с июля по сентябрь 2023 года казначейство заняло 1,01 триллиона чистого рыночного долга у частных держателей", — указано в опубликованном сообщении.

Согласно прогнозам американского минфина, с октября по декабрь текущего года США займут 776 миллиардов долларов у частных заемщиков, а с января по март 2024 года — еще 816 миллиардов долларов.

Задолженность федерального правительства США на конец января 2022 года составляла около 22 триллионов долларов, на середину сентября 2023 года объем долга достиг отметки 33 триллиона долларов. По данным американской статистической службы, госдолг США преодолеет отметку в 34 триллиона уже к началу декабря.