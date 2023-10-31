МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии своим постановлением продлило запрет на ввоз товаров Škoda, Liqui Moly и Beiersdorf в страну до конца следующего года, соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики. В Белоруссии раскритиковали "натоцентричную" модель мироустройства

"Продлить до 31 декабря 2024 года включительно действие пунктов 2 и 4 постановления Совета министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 года №240 "О применении специальных мер", — говорится в документе.

Этим постановлением устанавливался перечень запрещенных к ввозу и реализации в Белоруссии товаров из числа продукции, выпускаемой группами компаний Beiersdorf, Škoda Auto и Liqui Moly, а также случаи, в которых действие запрета не распространяется.

Опубликованное во вторник постановление вступает в силу с 5 ноября 2023 года.

Власти Белоруссии в мае 2021 года ввели временный запрет на ввоз и реализацию в стране некоторых товаров. Среди них указывалась продукция чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Изначально ограничения были введены до 4 ноября 2021 года, а потом продлены до 4 мая 2022 года, а затем — до ноября 2022 года. Затем решение снова было продлено до 4 мая 2023 года включительно, а после – до 4 ноября.

При этом постановление не распространялось на ввозимые гражданами в Белоруссию товары для личного пользования, транспортные средства, указанные в постановлении, которые зарегистрированы в государствах-членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС транспортные средства. Решение не касалось остатков запрещенных товаров, промаркированных специальными контрольными знаками.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в качестве ответной меры указ о запрете на ввоз в Белоруссию отдельных товаров и на импорт работ и услуг юридических и физических лиц стран, которые приняли санкции против Минска. Президентская пресс-служба отмечала, что документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов республики.