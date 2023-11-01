МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам октябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Не ждали ставку так высоко

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Ставка остается на максимальном уровне с 2001 года.

ФРС отметила, что продолжает внимательно следить за инфляционными рисками. "При оценке целесообразности проведения денежно-кредитной политики Комитет будет продолжать отслеживать влияние поступающей информации на экономические перспективы. В случае возникновения рисков, которые могут помешать достижению целей Комитета, Комитет будет готов скорректировать позицию по денежно-кредитной политике", — говорится в сообщении.

Американский центробанк все еще рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе.

Также по итогам октябрьского заседания ФРС подтвердила, что продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя плану, опубликованному в мае 2022 года. По плану сокращение началось 1 июня прошлого года — первые три месяца на 47,5 миллиарда долларов в месяц, далее — на 95 миллиардов долларов в месяц.

По итогам июльского заседания ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в два процента в долгосрочной перспективе. В июне ФРС впервые с января 2022 года сохранила учетную ставку — на уровне 5-5,25%, до этого непрерывно повышая ее для борьбы с ускоряющейся инфляцией. На сентябрьском заседании регулятор вновь сохранил учетную ставку — на уровне 5,25-5,5%.