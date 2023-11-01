2023-11-01T23:05:36+03:00
2023-11-01T23:05:36+03:00
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2023
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Глава ФРС не исключил новых повышений ставки в США
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Федеральная резервная система пока не думает о снижении процентных ставок и может вернуться к их повышению при сохранении высоких темпов экономического роста и низкой безработицы,... ПРАЙМ, 01.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 1 ноя — ПРАЙМ. Федеральная резервная система пока не думает о снижении процентных ставок и может вернуться к их повышению при сохранении высоких темпов экономического роста и низкой безработицы, сказал глава ФРС Джером Пауэлл.
ФРС по итогам октябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Пауэлл сказал, что не знает, достаточно ли "рестриктивна" монетарная политика в США, чтобы обеспечить возвращение инфляции к искомым 2%.
"Свидетельства (экономического) роста, устойчиво превышающие потенциал, или отсутствие признаков дальнейшего смягчения на рынке труда могут поставить под угрозу прогресс по инфляции и оправдать дальнейшее ужесточение монетарной политики", — сказал Пауэлл журналистам.
"Прямо сейчас комитет (ФРС по операциям на открытом рынке) вообще не думает о снижении ставок. Мы не ведем речь о снижении ставок", — добавил он.
Пауэлл назвал задачу снижения инфляции приоритетной и призвал дать время мерам ФРС для ограничения экономической активности в США.