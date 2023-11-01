ВАШИНГТОН, 1 ноя — ПРАЙМ. Федеральная резервная система пока не думает о снижении процентных ставок и может вернуться к их повышению при сохранении высоких темпов экономического роста и низкой безработицы, сказал глава ФРС Джером Пауэлл. Средняя ставка по ипотеке в России опустилась ниже 8% впервые с января

ФРС по итогам октябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Пауэлл сказал, что не знает, достаточно ли "рестриктивна" монетарная политика в США, чтобы обеспечить возвращение инфляции к искомым 2%.

"Свидетельства (экономического) роста, устойчиво превышающие потенциал, или отсутствие признаков дальнейшего смягчения на рынке труда могут поставить под угрозу прогресс по инфляции и оправдать дальнейшее ужесточение монетарной политики", — сказал Пауэлл журналистам.

"Прямо сейчас комитет (ФРС по операциям на открытом рынке) вообще не думает о снижении ставок. Мы не ведем речь о снижении ставок", — добавил он.

Пауэлл назвал задачу снижения инфляции приоритетной и призвал дать время мерам ФРС для ограничения экономической активности в США.