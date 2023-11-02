МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит приостановление действия отдельных положений международных договоров РФ по вопросам налогообложения, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство с ноября временно запретит вывоз отходов и лома драгметаллов

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "О приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект закона направлен на приостановление действия международных договоров России по налогообложению с иностранными государствами, совершающими в ее отношении недружественные действия.

Вместе с тем правительство обсудит проект поправок в бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 448554-8 "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что поправки не предусматривают изменение общего объема расходов, предусмотренных законопроектом, внесенным правительством в Госдуму.

В сентябре правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Согласно материалам к проекту, расходы бюджета в 2024-2026 годах в среднем составят около 35,5 триллиона рублей в год: в 2024 году — 36,6 триллиона рублей, в 2025 году — 34,4 триллиона, в 2026 году — 35,6 триллиона рублей. Доходы прогнозируются на уровне 35 триллионов рублей в следующем году, 33,5 триллиона — в 2025-м и 34,1 триллиона рублей — в 2026-м.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, дефицит бюджета в 2024-2026 годах будет покрываться в основном за счет заимствований, власти старались насколько возможно его минимизировать. Позднее министр финансов Антон Силуанов уточнил, что общий объем заимствований на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета в следующей трехлетке составит порядка 4 триллионов рублей в год.

В сентябре Минэкономразвития представило обновленный прогноз, в частности министерство в 2023 году ждет роста ВВП на 2,8%; в 2024-2026 годах — в среднем на 2,3%. Инфляция, по прогнозу министерства, в конце года составит 7,5%, а курс доллара — 94 рубля.