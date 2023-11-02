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Украина внесла Nestle в список "спонсоров войны"
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Швейцарская компания Nestle внесена в перечень "спонсоров войны", следует из публикации Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) в Telegram. Список... ПРАЙМ, 02.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, украина, nestle
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Швейцарская компания Nestle внесена в перечень "спонсоров войны", следует из публикации Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) в Telegram.
Список "международных спонсоров войны" является средством для обеспечения ухода международного бизнеса из России.
"НАПК внесло швейцарскую корпорацию Nestle в перечень международных спонсоров войны, из-за того, что она продолжает работать в России, поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу", — сказано в сообщении.
Как поясняют в ведомстве, компания не ушла с российского рынка, несмотря на прибыль не более двух процентов. Nestle якобы объясняло свою позицию тем, что компания обеспечивает население России товарами первой необходимости, а также заботится о своих сотрудниках, который в России насчитывается более семи тысяч, добавляют в НАПК.
Ранее ведомство внесло в список индийскую алмазную компанию Shree Ramkrishna Exports, турецкого производителя стекла Şişecam, ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars.