МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Швейцарская компания Nestle внесена в перечень "спонсоров войны", следует из публикации Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) в Telegram. Украина отказалась продлевать договор о транзите российского газа

Список "международных спонсоров войны" является средством для обеспечения ухода международного бизнеса из России.

"НАПК внесло швейцарскую корпорацию Nestle в перечень международных спонсоров войны, из-за того, что она продолжает работать в России, поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу", — сказано в сообщении.

Как поясняют в ведомстве, компания не ушла с российского рынка, несмотря на прибыль не более двух процентов. Nestle якобы объясняло свою позицию тем, что компания обеспечивает население России товарами первой необходимости, а также заботится о своих сотрудниках, который в России насчитывается более семи тысяч, добавляют в НАПК.

Ранее ведомство внесло в список индийскую алмазную компанию Shree Ramkrishna Exports, турецкого производителя стекла Şişecam, ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars.