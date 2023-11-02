МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к межправительственному соглашению о режиме торговли товарами с Абхазией, закон освобождает поставки пропана из России в Абхазию от таможенной пошлины. Путин подписал закон об экспорте СПГ без привязки к месторождениям

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Протокол, подписанный в Москве 16 мая 2023 года, включает пропан в перечень товаров, вывозимых из России в Абхазию без вывозной таможенной пошлины. По данным, упомянутый протокол временно применяется по истечении 10 дней с даты его подписания и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Временное применение протокола предусмотрено в связи с тем, что пропан является товаром первой необходимости. При этом в условиях энергетического дефицита для обеспечения населения Республики Абхазия необходимы поставки сжиженных углеводородных газов в объеме 2 тысячи тонн в год, указывалось в пояснительной записке.

Ранее Владимир Путин подписал закон об экспорте сжиженного природного газа без привязки к месторождениям. Также закон разрешает пользователям арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов экспортировать СПГ.