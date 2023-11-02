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Посол оценил расчеты в нацвалютах между Россией и Боливией
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Механизм расчетов в нацвалютах между Россией и Боливией оказался востребованным у бизнеса, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Михаил Леденев. "Тема... ПРАЙМ, 02.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, боливия, нацвалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЛА-ПАС, 2 ноя — ПРАЙМ. Механизм расчетов в нацвалютах между Россией и Боливией оказался востребованным у бизнеса, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Михаил Леденев.
"Тема платежей в условиях санкций деликатная. Эти механизмы, безусловно, очень востребованы. И без них, опять-таки, о торговом обороте было бы сложно говорить", — сказал посол, отвечая на вопрос, оказался ли востребованным механизм расчетов в нацвалютах.
"Есть различные варианты, но я бы предпочел не вдаваться в детали", — добавил Леденев.
В феврале 2023 года Леденев сообщил в интервью РИА Новости, что Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах, что существенно облегчает работу российских компаний в условиях санкций. Были открыты прямые корреспондентские счета в рублях и боливиано между Газпромбанком и крупнейшим боливийским государственным банком Union.