ЛА-ПАС, 2 ноя — ПРАЙМ. Механизм расчетов в нацвалютах между Россией и Боливией оказался востребованным у бизнеса, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Михаил Леденев. Доллару предрекли скорый крах. Россия и Китай выбирают нацвалюты

"Тема платежей в условиях санкций деликатная. Эти механизмы, безусловно, очень востребованы. И без них, опять-таки, о торговом обороте было бы сложно говорить", — сказал посол, отвечая на вопрос, оказался ли востребованным механизм расчетов в нацвалютах.

"Есть различные варианты, но я бы предпочел не вдаваться в детали", — добавил Леденев.

В феврале 2023 года Леденев сообщил в интервью РИА Новости, что Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах, что существенно облегчает работу российских компаний в условиях санкций. Были открыты прямые корреспондентские счета в рублях и боливиано между Газпромбанком и крупнейшим боливийским государственным банком Union.