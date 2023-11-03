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2023
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Антонов прокомментировал меры США по сворачиванию сотрудничества с Россией
Мировая экономика
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Администрация США сделала все, чтобы свернуть сотрудничество с РФ в торгово-экономической сфере в ущерб своим интересам, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. “За... ПРАЙМ, 03.11.2023
новости, экономика, мировая экономика, россия, посол, сотрудничество, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Администрация США сделала все, чтобы свернуть сотрудничество с РФ в торгово-экономической сфере в ущерб своим интересам, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
“За прошедшие годы американская администрация сделала буквально все, чтобы свернуть взаимовыгодное российско-американское сотрудничество в торгово-экономической сфере”, — сообщил дипломат.
Антонов отметил, что действия Вашингтона совершаются в ущерб собственным интересам.