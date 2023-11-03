МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Администрация США сделала все, чтобы свернуть сотрудничество с РФ в торгово-экономической сфере в ущерб своим интересам, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Антонов высказался о попытках США подорвать конституционный строй в России

“За прошедшие годы американская администрация сделала буквально все, чтобы свернуть взаимовыгодное российско-американское сотрудничество в торгово-экономической сфере”, — сообщил дипломат.

Антонов отметил, что действия Вашингтона совершаются в ущерб собственным интересам.