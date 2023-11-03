МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Санкции США против России хаотичны и не объясняются здравым смыслом, заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Евтухов положительно оценил эффект от антироссийских санкций

"Шаги Белого дома на этом направлении хаотичны, алогичны и не объясняются никаким здравым смыслом. Задача одна — зацепить нас, уколоть, и неважно, что урон от таких действий куда больше для государств Запада, чем для России", — сказал дипломат.

По мнению Антонова, "американцы продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву".