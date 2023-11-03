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Посол Антонов оценил санкции США на предмет здравого смысла
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Санкции США против России хаотичны и не объясняются здравым смыслом, заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Шаги Белого дома на этом направлении хаотичны,... ПРАЙМ, 03.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, посол, сша, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Санкции США против России хаотичны и не объясняются здравым смыслом, заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Шаги Белого дома на этом направлении хаотичны, алогичны и не объясняются никаким здравым смыслом. Задача одна — зацепить нас, уколоть, и неважно, что урон от таких действий куда больше для государств Запада, чем для России", — сказал дипломат.
По мнению Антонова, "американцы продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву".