МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. У турецких экспортеров цитрусовых возникают сложности в России — крупнейшем для них рынке — в связи с усиливающейся конкуренции со стороны других стран. Об этом заявил председатель правления Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайреттин Учак, сообщает газета Dünya. Экспортеры агропродукции смогут проводить расчеты за рубли через спецчета

Как подчеркнул Учак, Россия — основной рынок экспорта цитрусовых для Турции.

По его словам, Турция экспортирует в Россию лимоны, апельсины, яблоки, грейпфруты, киви, бананы, но в области поставок свежих овощей и фруктов турецких производителей на российском рынке начинают теснить "серьезные конкуренты" — китайские и азербайджанские экспортеры.

В частности, он заявил: "С каждым днем у нас появляется все больше конкурентов в сфере экспорта цитрусовых. Даже Китай осуществляет серьезный экспорт этой продукции на российский рынок. Россия является нашим основным рынком, на который приходится 60% турецкого экспорта. Среди наших конкурентов — Египет, Марокко, Иран".

При этом Учак предупредил, что доля Турции на российском рынке может сократиться, и чтобы ее сохранить, производителям необходимо повышать свою конкурентоспособность, качество продукции.