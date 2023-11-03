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"Крупнейший рынок". Россия стала "полем борьбы"
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У турецких экспортеров цитрусовых возникают сложности в России — крупнейшем для них рынке — в связи с усиливающейся конкуренции со стороны других стран. Об этом заявил... ПРАЙМ, 03.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. У турецких экспортеров цитрусовых возникают сложности в России — крупнейшем для них рынке — в связи с усиливающейся конкуренции со стороны других стран. Об этом заявил председатель правления Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайреттин Учак, сообщает газета Dünya.
Как подчеркнул Учак, Россия — основной рынок экспорта цитрусовых для Турции.
По его словам, Турция экспортирует в Россию лимоны, апельсины, яблоки, грейпфруты, киви, бананы, но в области поставок свежих овощей и фруктов турецких производителей на российском рынке начинают теснить "серьезные конкуренты" — китайские и азербайджанские экспортеры.
В частности, он заявил: "С каждым днем у нас появляется все больше конкурентов в сфере экспорта цитрусовых. Даже Китай осуществляет серьезный экспорт этой продукции на российский рынок. Россия является нашим основным рынком, на который приходится 60% турецкого экспорта. Среди наших конкурентов — Египет, Марокко, Иран".
При этом Учак предупредил, что доля Турции на российском рынке может сократиться, и чтобы ее сохранить, производителям необходимо повышать свою конкурентоспособность, качество продукции.