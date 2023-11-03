САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Минувший год прошел для России под знаком "санкций из ада", Москва стала рекордсменом по числу введенных против нее ограничений; российская экономика научилась не просто выживать и жить в этих условиях, но научилась развиваться, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. США расширили санкционный список против России

Выступая на сессии открытия Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде, он отметил, что год назад этот форум проходил в Баку, сейчас в Самарканде: все дальше от Европы.

"Весь этот год прошел под знаком санкций из ада, которые преследовали своей целью уничтожить российскую экономику. Наша страна стала рекордсменом мира по санкциям, оставив далеко позади Иран и Северную Корею, наверное, они нам завидуют", — сказал Оверчук.

"Но, по большому счету, нас уже не интересует, одной санкцией больше или меньше… В условиях санкций наша экономика научилась не просто выживать, не просто научилась жить, мы научились развиваться", — добавил он.

По его словам, санкции стали мощным толчком для развития российской экономики. В качестве примера он привел успехи российской авиации, в частности импортозамещение двигателей для самолетов МС-21.

2 ноября в Самарканде стартовал XVI Веронский евразийский экономический форум, который продлиться 2 дня. Форум призван создать благоприятные условия для налаживания контактов между представителями бизнеса, финансовых институтов, политическими и общественными деятелями, дипломатами из десятков стран.