САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Итальянцы считают дипломатию бизнеса своим козырем и используют его для сохранения отношений с Россией, сказал РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. Западный бизнес хочет вернуть российский газ, заявил Миллер

"Любая форма диалога, которая касается обсуждения бизнеса, уже касается и политики. Итальянцы, которые давно работают и имеют производство в России, продолжают работать и чувствуют себя неплохо, несмотря на все трудности", — сказал он.

По словам Торрембини, отношения русских в сторону итальянской стороны очень теплые. "То есть я вижу, что любой рычаг в сторону улучшения отношений используется", — добавил предприниматель.

Итальянский бизнес абсолютно не хочет уходить из России. Очень мало компаний ушли, и то, потому что были или государственные, или работали в санкционных отраслях, например нефтебазе, напомнил он.

По его словам, большое количество итальянских компаний продолжат работать на российском рынке в сфере промышленности, продуктов питания, технологий, в машиностроении и секторе услуг.

"У нас есть и некоторые фирмы, которые хотят прийти в Россию, естественно. Но они очень осторожны, потому что препятствия, которые мы имеем от банковской и финансовой системы, очень серьезны", — добавил Торрембини.

"Я люблю фразу: остановить бизнес нельзя — это как остановить воду руками. Для Италии дипломатия бизнеса всегда была историческим козырем, а мы должны его использовать", — заключил глава ассоциации.