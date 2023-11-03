GIM Unimpresa: итальянцы используют бизнес как козырь в отношениях с Россией
САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Итальянцы считают дипломатию бизнеса своим козырем и используют его для сохранения отношений с Россией, сказал РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
"Любая форма диалога, которая касается обсуждения бизнеса, уже касается и политики. Итальянцы, которые давно работают и имеют производство в России, продолжают работать и чувствуют себя неплохо, несмотря на все трудности", — сказал он.
По словам Торрембини, отношения русских в сторону итальянской стороны очень теплые. "То есть я вижу, что любой рычаг в сторону улучшения отношений используется", — добавил предприниматель.
Итальянский бизнес абсолютно не хочет уходить из России. Очень мало компаний ушли, и то, потому что были или государственные, или работали в санкционных отраслях, например нефтебазе, напомнил он.
По его словам, большое количество итальянских компаний продолжат работать на российском рынке в сфере промышленности, продуктов питания, технологий, в машиностроении и секторе услуг.
"У нас есть и некоторые фирмы, которые хотят прийти в Россию, естественно. Но они очень осторожны, потому что препятствия, которые мы имеем от банковской и финансовой системы, очень серьезны", — добавил Торрембини.
"Я люблю фразу: остановить бизнес нельзя — это как остановить воду руками. Для Италии дипломатия бизнеса всегда была историческим козырем, а мы должны его использовать", — заключил глава ассоциации.
https://1prime.ru/world/20231103/842163908.html