САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Санкции и разрыв экономических связей в Россией уже стоили Евросоюзу порядка 1,5 триллиона долларов, объем взаимной торговли также стремится у нулю, заявил журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума замглавы МИД России Александр Грушко. Посол Антонов оценил санкции США на предмет здравого смысла

По словам Грушко, в 2013 году объем торговли ЕС с Россией составлял 417 миллиардов долларов, при отсутствии санкций в этом году он мог бы составить 700 миллиардов долларов, но в 2022 году он был 200 миллиардов долларов, за первое полугодие 2023 года — 47 миллиардов долларов, а концу года будет меньше 100 миллиардов долларов. "На следующий год будет он 50 миллиардов, а потом будет стремиться к нулю", — сказал замминистра.

"Общие потери Европейского союза — это самые скромные подсчеты — от введённых санкций и принятых решений в экономических областях по сворачиванию сотрудничества с Россией составляет примерно 1,5 триллиона долларов", — указал он.

"Германская промышленность покупает газ по ценам втрое выше, чем на внутреннем рынка США, индустрия перетекает в Северную Америку, и всё это происходит, несмотря на сигналы бизнеса", — добавил Грушко.По словам замминистра, на площадке форума к нему подходят западные предприниматели и выражают сожаление, что ситуация не позволяет двигаться по пути, по которому двигался западно-европейский бизнес много лет.

"На сегодняшний день нет никаких признаков того, что будут приняты решения, которые позволят изменить политику стран Европы в отношении России в правильном направлении", — заметил он.

Ранее в четверг, 2 ноября, США расширили санкционный список против России, включив в него еще 12 российских компаний. Это решение Вашингтон объяснил тем, что вышеуказанные компании разрабатывают и закупают беспилотники для ВС России.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия успешно справляется с антироссийскими рестрикциями.