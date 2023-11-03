САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Международные рынки стоят на пороге регионализации и фрагментации, и бизнес должен быть готов ориентироваться в хаотичном меняющемся мире, заявил глава ассоциации "Познаем Евразию" профессор Антонио Фаллико, выступая на Евразийском экономическом форуме. Западный бизнес хочет вернуть российский газ, заявил Миллер

"Хотим мы этого или нет, но мы находимся в середине эпохального перехода к новому глобальному, экономическому и политическому управлению: мы переживаем запутанный, противоречивый и пока еще долгий, но неизбежный переход к плюралистическому и многополярному миру", — сказал Фаллико.

В связи с этим, по его словам, деловой мир должен осознавать и быть готовым не только к пассивной адаптации, но и к прогнозированию, а возможно, и к активному участию в развитии новой экономики.

Сценарии развития мировой экономики регулярно разрабатываются правительствами и международными институтами, начиная с Международного валютного фонда, а также банками и компаниями — они многочисленны и разнообразны, имеют свой собственный сюжет, отметил Фаллико.

"Оптимистичные и пессимистичные, они обещают все и ничего, будь то продолжение глобализации в других формах или регионализацию и фрагментацию экономик и торговли. К сожалению, жизнь не дает нам много времени на ожидание. Предприниматели должны уже сейчас решать, что делать, как ориентироваться в этом подвижном, хаотичном мире", — считает экономист.

"Лично я считаю, что в ближайшем будущем международные рынки будут характеризоваться в основном регионализацией экономики и фрагментацией торговли, с которой, вероятно, будет идти рука об руку остаточная глобализация", — заключил глава ассоциации.

2 ноября в Самарканде стартовал XVI Веронский евразийский экономический форум, который продлится два дня. Форум призван создать благоприятные условия для налаживания контактов между представителями бизнеса, финансовых институтов, политическими и общественными деятелями, дипломатами из десятков стран.