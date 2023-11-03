Фаллико: бизнес должен готовиться к фрагментации мировой экономики и торговли
САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Международные рынки стоят на пороге регионализации и фрагментации, и бизнес должен быть готов ориентироваться в хаотичном меняющемся мире, заявил глава ассоциации "Познаем Евразию" профессор Антонио Фаллико, выступая на Евразийском экономическом форуме.
"Хотим мы этого или нет, но мы находимся в середине эпохального перехода к новому глобальному, экономическому и политическому управлению: мы переживаем запутанный, противоречивый и пока еще долгий, но неизбежный переход к плюралистическому и многополярному миру", — сказал Фаллико.
В связи с этим, по его словам, деловой мир должен осознавать и быть готовым не только к пассивной адаптации, но и к прогнозированию, а возможно, и к активному участию в развитии новой экономики.
Сценарии развития мировой экономики регулярно разрабатываются правительствами и международными институтами, начиная с Международного валютного фонда, а также банками и компаниями — они многочисленны и разнообразны, имеют свой собственный сюжет, отметил Фаллико.
"Оптимистичные и пессимистичные, они обещают все и ничего, будь то продолжение глобализации в других формах или регионализацию и фрагментацию экономик и торговли. К сожалению, жизнь не дает нам много времени на ожидание. Предприниматели должны уже сейчас решать, что делать, как ориентироваться в этом подвижном, хаотичном мире", — считает экономист.
"Лично я считаю, что в ближайшем будущем международные рынки будут характеризоваться в основном регионализацией экономики и фрагментацией торговли, с которой, вероятно, будет идти рука об руку остаточная глобализация", — заключил глава ассоциации.
2 ноября в Самарканде стартовал XVI Веронский евразийский экономический форум, который продлится два дня. Форум призван создать благоприятные условия для налаживания контактов между представителями бизнеса, финансовых институтов, политическими и общественными деятелями, дипломатами из десятков стран.
https://1prime.ru/world/20231103/842164482.html