САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Россия продолжит добиваться снятия несправедливых ограничений по экспорту продовольствия, а также намерена увеличить производство зерновых и выполнять обязательства перед нуждающимися странами, сказал журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума замглавы МИД России Александр Грушко. Зерновая сделка позволила Украине перевозить наркотоки, заявил Херш

"Очевидно, что роль России в обеспечении мировой продовольственной безопасности будет возрастать. Доля России в мировой торговле зерновых превышает 20%, и она будет только увеличиваться", — сказал замминистра.

В дополнение он процитировал слова президента России Владимира Путина, что Россия будет готова не только выполнять все обязательства перед беднейшими странами мира, но "добиваться того, чтобы все несправедливые ограничения, наложенные на Российскую Федерацию по надуманным политическим причинам, были сняты".

"Это неотъемлемая часть нашей политики. Мы будем продолжать наращивать сельскохозяйственное производство, в том числе понимая, что этот ресурс востребован во многих странах", — отметил Грушко.

Зерновая сделка, вступившая в силу 22 июля 2022 года, была призвана способствовать вывозу пшеницы и продовольствия с Украины через Черное море из трех портов, в том числе из Одессы.

Россия в июле вышла из зерновой сделки. Президент России Владимир Путин многократно повторял, что главная цель сделки заключалась в получении зерна нуждающимися странами, включая африканские, а Запад вместо этого забирал большую часть зерна в свои государства. Глава России готов восстановить зерновую сделку, если будут учтены все требования российской стороны.