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2023
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Узбекистан оценил выполнение Россией обязательств по транзиту газа
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Узбекистан уже получил 300 миллионов кубометров газа из России с момента начала поставок, все контрактные обязательства выполняются, сообщил журналистам министр энергетики страны... ПРАЙМ, 03.11.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, узбекистан, россия, газ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Узбекистан уже получил 300 миллионов кубометров газа из России с момента начала поставок, все контрактные обязательства выполняются, сообщил журналистам министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов.
"Все контрактные обязательства, которые были с "Газпромом", выполняются. Около 300 миллионов уже поступило", — ответил он в кулуарах Евразийского экономического форума на вопрос о том, как идут поставки газа из России после их недавнего запуска.
Президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев 7 октября дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.