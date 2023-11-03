САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Узбекистан уже получил 300 миллионов кубометров газа из России с момента начала поставок, все контрактные обязательства выполняются, сообщил журналистам министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов. Эксперт заявил, что Молдавия продолжает потреблять российский газ

"Все контрактные обязательства, которые были с "Газпромом", выполняются. Около 300 миллионов уже поступило", — ответил он в кулуарах Евразийского экономического форума на вопрос о том, как идут поставки газа из России после их недавнего запуска.

Президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев 7 октября дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.