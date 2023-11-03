МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в октябре продолжили двигаться в рамках общей понижательной тенденции, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Минсельхоз заявил о снижении пошлины на экспорт российской пшеницы

"В октябре 2023 года среднее значение индекса продовольственных цен составило 120,6 пункта, что на 0,7 пункта (0,5%) ниже показателя сентября, что указывает на продолжение тенденции к снижению… Это небольшое снижение в октябре отражает падение индексов цен на сахар, зерновые, растительные масла и мясо", — говорится в сообщении. Так, индекс цен на зерновые снизился на 1%, или на 1,3 пункта, до 125 пунктов, и ФАО объясняет это снижением цен на пшеницу из-за более высокого предложения стороны США.

Индекс цен на сахар снизился на 3,5 пункта, или на 2,2%, до 159,2 пункта, что обусловлено главным образом большим производством в Бразилии, даже несмотря на негативные последствия дождей для переработки сахарного тростника в первой половине октября. Индекс цен на растительное масло снизился по отношению к сентябрю на 0,9 пункта, или на 0,7%, до 120 пунктов. Незначительное снижение этого индекса отражало главным образом падение мировых цен на пальмовое масло, с избытком компенсировавшее рост мировых цен на соевое, подсолнечное и рапсовое.

Индекс цен на мясо снизился с уровня сентября на 0,7 пункта, или на 0,6%, до 112,9 пункта. В октябре мировые цены на свинину продолжили снижаться третий месяц подряд, что обусловлено главным образом сохраняющимся вялым импортным спросом в мире особенно со стороны некоторых стран Восточной Азии, причем дополнительным фактором снижения цен стали большие объемы экспортного предложения со стороны некоторых ведущих поставщиков.

Мировые цены на мясо птицы, напротив, несколько выросли в силу того, что сохраняется ограничивающее поставки из нескольких ведущих мировых поставщиков влияние вспышек птичьего гриппа.

И лишь индекс цен на молочную продукцию перешел к росту. Он вырос к сентябрю на 2,4 пункта, или на 2,2%, до 111,3 пункта. В октябре в наибольшей мере выросли мировые цены на сухое молоко – главным образом под воздействием резкого роста импортного спроса как по контрактам с короткими, так и длительными сроками поставки, особенно со стороны стран Северо-Восточной Азии, поясняет ФАО.