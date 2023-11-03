САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Западу не по душе переход к многополярному миру, и он пытается сдержать его нелегитимными методами и ограничениями, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. МИД ответил на план НАТО закрыть Балтийское море для России

Дипломат 2 ноября посещает XVI Веронский евразийский экономический форум в Самарканде.

"Ускорение перехода к многополярности не всем по душе, коллективный Запад отказывается воспринимать эту новую реальность, пытается сдерживать идущие процессы нелегитимными, односторонними ограничительными мерами", — сказал он.

В качестве примеров Грушко привел перекрытие доступа к новейшим технологиям, финансовым услугам, вытеснение из цепочек поставок, конфискация собственности, уничтожение критической инфраструктуры конкурентов, а также манипуляции универсальными согласованными нормами и процедурами.

"В итоге это приводит лишь к фрагментации мировой торговли, развалу рыночных механизмов, параличу ВТО и многим другим негативным последствиям", — резюмировал замглавы МИД России.

Ранее 22 октября президент Джо Байден заявлял в ходе предвыборного приема, что миру необходим новый порядок. По его словам, США, как "основная нация", смогут объединить планету. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление лидера Белого дома, отмечал, что желание Вашингтона объединить мир — не более, чем "геополитическая фантазия".