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2023-11-04T16:26:56+03:00
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2023
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Россия сильная и наращивает свою силу каждый день, заявил Песков
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Россия сильная и прибавляет каждый день к своей силе новые элементы, это важно, чтобы нести свою правду в мир, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Все, чего... ПРАЙМ, 04.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Россия сильная и прибавляет каждый день к своей силе новые элементы, это важно, чтобы нести свою правду в мир, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Все, чего мы достигаем, мы достигаем для того, чтобы быть сильными. Каждый из нас должен быть сильным, а если мы вместе все будем сильными, то будет сильной наша страна. Она и есть собственно сильная. И она сейчас проявляет свою силу. Она добавляет каждый день к своей силе новые элементы", — сказал он на марафоне "Знание".
Песков отметил, что "мир так устроен, что правда всегда более убедительно звучит из уст сильного", поэтому Россия должна быть сильной и убедительной.