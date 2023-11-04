МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Россия сильная и прибавляет каждый день к своей силе новые элементы, это важно, чтобы нести свою правду в мир, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сайты выставки "Россия" подверглись хакерской атаке

"Все, чего мы достигаем, мы достигаем для того, чтобы быть сильными. Каждый из нас должен быть сильным, а если мы вместе все будем сильными, то будет сильной наша страна. Она и есть собственно сильная. И она сейчас проявляет свою силу. Она добавляет каждый день к своей силе новые элементы", — сказал он на марафоне "Знание".

Песков отметил, что "мир так устроен, что правда всегда более убедительно звучит из уст сильного", поэтому Россия должна быть сильной и убедительной.