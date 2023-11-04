МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия скоро представит 12-й пакет санкций ЕС против России с новыми запретами на импорт и экспорт и ужесточением потолка цен на нефть, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. США ввели санкции против ряда российских компаний

"Вскоре мы представим 12-й пакет санкций. С новыми внесениями в список. Новые запреты на импорт и экспорт. Действия по ужесточению потолка цен на нефть", — написала глава ЕК в социальной сети X.

Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатов из ЕС сообщала, что Еврокомиссия, как ожидается, на следующей неделе представит свои предложения по 12-му пакету санкций против РФ, обсуждения могут продлиться до конца года.

Агентство Блумберг ранее передавало, что новые санкции Евросоюза против России, согласно предложениям, могут включать химикаты, применяемые в военных целях технологии, обработанные металлы, товары из алюминия, изделия для строительства и перевозок, сварочные аппараты, лицензии на программное обеспечение. Кроме того, обсуждается включение в список запрета на импорт российских алмазов, отмечало агентство. Агентство сообщало, что 12-й пакет европейских санкций также будет подразумевать меры против якобы попыток обхода санкций через третьи страны. ЕС попытается добавить больше товаров и компаний в третьих странах к уже принятым ранее мерам.

После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.