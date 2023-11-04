МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. НАТО была создана для сдерживания России как "машина для конфронтации", заявил Песков на марафоне "Знание". Песков рассказал о прошлых отношениях России и Запада

"Когда в 1949 году создавали НАТО, его создавали для сдерживания Советского Союза. Я не разделяю СССР и Россию, так как мы правопреемники", сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что во время каждой из войн, шло расширение альянса и приближение его к границам страны.

"Восемь волн расширения НАТО, и потом ситуация стала нестерпимой, о чем и сказал наш президент", — отметил он.

По словам Пескова, в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".

Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входит 31 страна.