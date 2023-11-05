МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Число бартерных сделок во внешней торговле России незначительно по сравнению с общим объемом внешнеторговых контрактов, сообщил РИА Новости начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шкляев. "Полный разворот". В ФТС назвали новые направления торговли

"Если говорить о количестве внешнеторговых бартерных сделок, поставленных на учет таможенными органами, то оно незначительное в сравнении с общим объемом внешнеторговых контрактов. Можно отметить, что бартер осуществляется с разными странами и предусматривает широкую номенклатуру товаров", — сказал он.

При этом, как отметил Шкляев, внешняя торговля товарами, услугами и интеллектуальной собственностью с использованием бартерных сделок может осуществляться только при условии, что такими сделками предусмотрен обмен равноценными по стоимости товарами или услугами, а также обязанность соответствующей стороны оплатить разницу в их стоимости в случае, если такой сделкой предусматривается неравноценный обмен.

В конце октября Шкляев напомнил о легальности бартерного обмена и со стороны ФТС призвал активнее использовать бартерные сделки во внешней торговле.

Кроме того, он сообщал, что таможенники на тот период также не зафиксировали ни одного случая ввоза наличных в страну для оплаты внешнеторговых контрактов.