Financial Times: Западу невыгодно конфисковывать российские активы
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Конфискация российских активов западными странами может привести к тому, что другие страны будут предпринимать необходимое действия для избежания той же участи, пишет издание Financial Times.
"Наиболее важным стало опасение, что конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если в один прекрасный день к ним будут применены такие же санкции", — сообщается в статье.
Автор статьи также отмечает, что вышеуказанные меры могут дестабилизировать мировую финансовую систему.
В статье отмечается, что это может дестабилизировать мировую финансовую систему.
"Европейский центральный банк выступил с решительным предупреждением европейским политикам даже против обложения налогом компаний ЕС, получающих сверхприбыль от заблокированных российских активов", — заключил автор.
В феврале источник в Евросоюзе сообщил, что власти ЕС может использовать замороженные активы Банка России для восстановления Украины. Отмечалось, что речи о конфискации средств не идет.
30 октября в Еврокомиссии рассказали, что пока не готовы представить документ по использованию замороженных активов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что "воровство" средств Центробанк требует симметричного ответа.
https://1prime.ru/world/20231105/842177915.html