МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Конфискация российских активов западными странами может привести к тому, что другие страны будут предпринимать необходимое действия для избежания той же участи, пишет издание Financial Times. В ЕК рассказали о работе над использованием российских активов

"Наиболее важным стало опасение, что конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если в один прекрасный день к ним будут применены такие же санкции", — сообщается в статье.

Автор статьи также отмечает, что вышеуказанные меры могут дестабилизировать мировую финансовую систему.

В статье отмечается, что это может дестабилизировать мировую финансовую систему.

"Европейский центральный банк выступил с решительным предупреждением европейским политикам даже против обложения налогом компаний ЕС, получающих сверхприбыль от заблокированных российских активов", — заключил автор.

В феврале источник в Евросоюзе сообщил, что власти ЕС может использовать замороженные активы Банка России для восстановления Украины. Отмечалось, что речи о конфискации средств не идет.

30 октября в Еврокомиссии рассказали, что пока не готовы представить документ по использованию замороженных активов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что "воровство" средств Центробанк требует симметричного ответа.