2023-11-05T14:33:07+03:00
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2023
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В США растет усталость от украинской тематики, отметил Песков
Мировая экономика
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США не могут бесконечно помогать Украине, у них полно своих проблем, там, как и в Европе, растёт усталость от украинской тематики и финансового груза, заявил пресс-секретарь... ПРАЙМ, 05.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. США не могут бесконечно помогать Украине, у них полно своих проблем, там, как и в Европе, растёт усталость от украинской тематики и финансового груза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
Он уточнил, что имеется в виду "финансовое кормление украинского режима и снабжение оружием и боеприпасами".
"Даже такие мощнейшие государства в экономическом плане, как США, не могут это делать бесконечно, и у них полно своих проблем… и все это в какой-то момент превращается излишним грузом, который они уже не в состоянии нести", — уверен Песков.
По словам пресс-секретаря, на Западе понимают, что часть выделяемых Киеву средств разворовывается, что требует объяснений перед избирателями.
"Эти признания звучат и во время дебатов в Конгрессе, и в комитетах. Избирателям нужны объяснения, почему нет надлежащего контроля за расходованием средств, почему они закрывают на это глаза", — сказал Песков.