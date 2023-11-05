МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. США не могут бесконечно помогать Украине, у них полно своих проблем, там, как и в Европе, растёт усталость от украинской тематики и финансового груза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин". Россия стала больше уделять внимания восточному направлению, отметил Песков

Он уточнил, что имеется в виду "финансовое кормление украинского режима и снабжение оружием и боеприпасами".

"Даже такие мощнейшие государства в экономическом плане, как США, не могут это делать бесконечно, и у них полно своих проблем… и все это в какой-то момент превращается излишним грузом, который они уже не в состоянии нести", — уверен Песков.

По словам пресс-секретаря, на Западе понимают, что часть выделяемых Киеву средств разворовывается, что требует объяснений перед избирателями.

"Эти признания звучат и во время дебатов в Конгрессе, и в комитетах. Избирателям нужны объяснения, почему нет надлежащего контроля за расходованием средств, почему они закрывают на это глаза", — сказал Песков.