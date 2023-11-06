2023-11-06T14:38:28+03:00
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В Грузии заявили, что от них не требуют введения санкций против России
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Евросоюз и НАТО не требуют от Тбилиси введения экономических санкций против России, заявил журналистам спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. "Что касается санкций, это... ПРАЙМ, 06.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз и НАТО не требуют от Тбилиси введения экономических санкций против России, заявил журналистам спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
"Что касается санкций, это полный абсурд. Евросоюз не требует от Грузии введения санкций в отношении России. Если бы потребовал, то, конечно же, параллельно этому должны были быть даны гарантии военной и экономической безопасности… В том числе этого (введения антироссийских санкций против РФ от Грузии — прим. ред.) не требует НАТО", — сказал Папуашвили.
По его словам, всем понятно, что введение санкций в отношении России означает начало экономической катастрофы для Грузии.
"По нашим подсчетам, у Грузии был бы десятипроцентный спад экономики в случае введения санкций. Второе — это риск военного противостояния", — добавил спикер.
Ранее президент Грузии выразил сомнение, что в правительстве хотят членства страны в ЕС. Евросоюз на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года заявили о готовности предоставить стране статус кандидата после выполнения ряда условий.