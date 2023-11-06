ТБИЛИСИ, 6 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз и НАТО не требуют от Тбилиси введения экономических санкций против России, заявил журналистам спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Президента Грузии призвали помиловать Саакашвили

"Что касается санкций, это полный абсурд. Евросоюз не требует от Грузии введения санкций в отношении России. Если бы потребовал, то, конечно же, параллельно этому должны были быть даны гарантии военной и экономической безопасности… В том числе этого (введения антироссийских санкций против РФ от Грузии — прим. ред.) не требует НАТО", — сказал Папуашвили.

По его словам, всем понятно, что введение санкций в отношении России означает начало экономической катастрофы для Грузии.

"По нашим подсчетам, у Грузии был бы десятипроцентный спад экономики в случае введения санкций. Второе — это риск военного противостояния", — добавил спикер.

Ранее президент Грузии выразил сомнение, что в правительстве хотят членства страны в ЕС. Евросоюз на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года заявили о готовности предоставить стране статус кандидата после выполнения ряда условий.