МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. МИД России в связи с сложившейся ситуацией в мире перераспределил человеческие ресурсы в пользу работы со странами мирового сообщества, заявил глава дипведомства Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые". Запад подталкивает Ближний Восток к грани большой войны, заявил Лавров

"Сейчас мы львиную долю нашего внимания уделяем странам мирового большинства, которые открыты для сотрудничества с нами. Мы существенно перераспределили человеческие ресурсы внутри МИДа и на нашем заграничном фронте. Я имею ввиду посольства и генеральные консульства", — сказал министр.

При этом глава дипведомства отметил, что работе российских диппредставительств в странах Запада создаются большие препятствия, России приходится на это зеркально отвечать.

Лавров подчеркнул, что в Брюсселе принят специальный циркуляр, который запрещает всем дипломатам Евросоюза в России приглашать российских представителей, ходить на приемы, а также европейских дипломатов в других странах не размещают рядом с российскими.

"Это уже болезнь. Это совершенно ненормально", — добавил Лавров.