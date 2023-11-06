2023-11-06T15:00:38+03:00
2023-11-06T15:00:38+03:00
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2023
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Лавров рассказал о повороте к странам мирового большинства
Мировая экономика
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МИД России в связи с сложившейся ситуацией в мире перераспределил человеческие ресурсы в пользу работы со странами мирового сообщества, заявил глава дипведомства Сергей Лавров,... ПРАЙМ, 06.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. МИД России в связи с сложившейся ситуацией в мире перераспределил человеческие ресурсы в пользу работы со странами мирового сообщества, заявил глава дипведомства Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые".
"Сейчас мы львиную долю нашего внимания уделяем странам мирового большинства, которые открыты для сотрудничества с нами. Мы существенно перераспределили человеческие ресурсы внутри МИДа и на нашем заграничном фронте. Я имею ввиду посольства и генеральные консульства", — сказал министр.
При этом глава дипведомства отметил, что работе российских диппредставительств в странах Запада создаются большие препятствия, России приходится на это зеркально отвечать.
Лавров подчеркнул, что в Брюсселе принят специальный циркуляр, который запрещает всем дипломатам Евросоюза в России приглашать российских представителей, ходить на приемы, а также европейских дипломатов в других странах не размещают рядом с российскими.
"Это уже болезнь. Это совершенно ненормально", — добавил Лавров.