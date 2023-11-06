МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. По данным Государственного управления валютного контроля КНР в третьем квартале 2023 года в Китае впервые зафиксировали нехватку прямых иностранных инвестиций (ППИ), пишет Bloomberg. США и Китай впервые за годы обсудят контроль над вооружениями, пишет WSJ

За период июль-сентябрь 2023 года приток ППИ в Китай сократился на 11,8 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом, что связывают с напряженностью в отношениях Пекина и Вашингтона. Показатель притока иностранных инвестиций зафиксирован отрицательным впервые с 1998 года.

По данным издания Bloomberg, иностранные компании выводят капиталы из страны и переносят производства под влиянием ограничительных мер КНР в технологической сфере и ужесточением валютного контроля, а также из-за более высоких процентных ставок в других государствах.

По мнению экономиста по Китаю Societe Generale SA. Мишель Лам, снижение притока ППИ — тревожный знак, свидетельствующий о продолжающейся диверсификации цепочек поставок. Ранее отмечалось, что международные компании перестраивают финансовую логистику, чтобы использовать альтернативы Китаю.