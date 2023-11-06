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2023
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Китай впервые показал дефицит прямых иностранных инвестиций, пишет СМИ
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По данным Государственного управления валютного контроля КНР в третьем квартале 2023 года в Китае впервые зафиксировали нехватку прямых иностранных инвестиций (ППИ), пишет... ПРАЙМ, 06.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. По данным Государственного управления валютного контроля КНР в третьем квартале 2023 года в Китае впервые зафиксировали нехватку прямых иностранных инвестиций (ППИ), пишет Bloomberg.
За период июль-сентябрь 2023 года приток ППИ в Китай сократился на 11,8 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом, что связывают с напряженностью в отношениях Пекина и Вашингтона. Показатель притока иностранных инвестиций зафиксирован отрицательным впервые с 1998 года.
По данным издания Bloomberg, иностранные компании выводят капиталы из страны и переносят производства под влиянием ограничительных мер КНР в технологической сфере и ужесточением валютного контроля, а также из-за более высоких процентных ставок в других государствах.
По мнению экономиста по Китаю Societe Generale SA. Мишель Лам, снижение притока ППИ — тревожный знак, свидетельствующий о продолжающейся диверсификации цепочек поставок. Ранее отмечалось, что международные компании перестраивают финансовую логистику, чтобы использовать альтернативы Китаю.