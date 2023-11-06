ВАШИНГТОН, 6 ноя — ПРАЙМ. Разрыв экономических связей США и Китая обернется катастрофой для Вашингтона и пойдет вразрез национальным интересам страны, считает американский министр финансов Джанет Йеллен. Китай впервые показал дефицит прямых иностранных инвестиций, пишет СМИ

Глава американского минфина также отметила необходимость диверсификации цепочек поставок в условиях волатильного мира, отметив, что США стремятся к здоровой экономической конкуренции с Китаем, которая способна принести пользу обоим государствам.

"Экономическая стратегия Америки нацелена на повышение нашего внутреннего экономического потенциала, а не на подавлении других экономик", — считает Йеллен, также указав на невозможность компромиссов при защите национальной безопасности США и их союзников.

По ее мнению, США и КНР несут обязательство предотвращать существующие между ними разногласия, не давая им привести страны в состояние конфликта.

"Но мы также знаем, что наши отношения не могут быть ограничены управлением в условиях кризиса", — добавила она.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин решительно выступает против обобщения США концепции национальной безопасности и злоупотребления государственной властью для подавления китайских компаний. По его словам, односторонние санкции США против китайских компаний на основании так называемых "связей с Россией" являются "типичным актом экономического принуждения и односторонней травли".

США ввели санкции против десятков компаний из Турции, ОАЭ и Китая за якобы поставку товаров двойного назначения для российского ВПК.