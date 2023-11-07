МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Большая часть Африки находится под влиянием западных банков, каждый четвертый платеж из России не доходит сегодня до континента, чтобы дать импульс развитию торгово-экономических отношений между Россией и странами Африки надо вводить клиринговую систему, заявил член генсовета "Деловой России" Алексей Порошин. В Совфеде призвали подкреплять позитивное отношение Африки к России

"Большая часть Африки, особенно ее северной и центральной части, находится под влияние французских и прочих западных банков", — сказал он в ходе встречи с представителями бизнеса Эфиопии в "Деловой России".

По его словам, из-за санкций доводить сегодня деньги из России до Африки — "реально целый квест, колоссальная проблема".

"Каждый четвёртый платёж в Африку возвращается в Россию", — подчеркнул собеседник агентства.

Решить проблему, по его мнению, может система клиринга. "Механизм клиринга с полным разрывом платежа, когда африканский партнёр российского предпринимателя перечисляет деньги через третье лицо", — объяснил эксперт. Только таким образом, уверен он, "может быть дан импульс развитию торгово-экономических отношений между Россией и Африкой".