2023-11-07T17:49:38+03:00
2023-11-07T17:49:38+03:00
2023-11-07T17:49:38+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231107/842195414.html
"Деловая Россия" раскрыла, как решить проблему с платежами в страны Африки
Мировая экономика
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Большая часть Африки находится под влиянием западных банков, каждый четвертый платеж из России не доходит сегодня до континента, чтобы дать импульс развитию торгово-экономических... ПРАЙМ, 07.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Большая часть Африки находится под влиянием западных банков, каждый четвертый платеж из России не доходит сегодня до континента, чтобы дать импульс развитию торгово-экономических отношений между Россией и странами Африки надо вводить клиринговую систему, заявил член генсовета "Деловой России" Алексей Порошин.
"Большая часть Африки, особенно ее северной и центральной части, находится под влияние французских и прочих западных банков", — сказал он в ходе встречи с представителями бизнеса Эфиопии в "Деловой России".
По его словам, из-за санкций доводить сегодня деньги из России до Африки — "реально целый квест, колоссальная проблема".
"Каждый четвёртый платёж в Африку возвращается в Россию", — подчеркнул собеседник агентства.
Решить проблему, по его мнению, может система клиринга. "Механизм клиринга с полным разрывом платежа, когда африканский партнёр российского предпринимателя перечисляет деньги через третье лицо", — объяснил эксперт. Только таким образом, уверен он, "может быть дан импульс развитию торгово-экономических отношений между Россией и Африкой".