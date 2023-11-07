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Турция вдвое сократила товарооборот с Израилем с начала конфликта
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Турция сократила более чем вдвое товарооборот с Израилем после начала операции Тель-Авива в секторе Газа, заявил во вторник министр торговли Омер Болат. "С 7 октября наша взаимная... ПРАЙМ, 07.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, турция, израиль, товарооборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СТАМБУЛ, 7 ноя — ПРАЙМ. Турция сократила более чем вдвое товарооборот с Израилем после начала операции Тель-Авива в секторе Газа, заявил во вторник министр торговли Омер Болат.
"С 7 октября наша взаимная торговля с Израилем по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилась более чем на 50%. Безусловно, это связано с требованиями продавцов и потребителей", — цитирует агентство Anadolu заявление министра на пресс-конференции в Кувейте.
Министр отметил, что в свою очередь Анкара ставит цель вывести товарооборот с Кувейтом в течение пяти лет на уровень в 5 миллиардов долларов.
Ранее во вторник стало известно, что товары поддерживающих Израиль компаний не будут продаваться в столовых парламента Турции в знак бойкота из-за действий Тель-Авива в секторе Газа.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара больше не считает израильского премьера Нетаньяху собеседником, но глава разведки Турции поддерживает контакты с Израилем.