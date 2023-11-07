СТАМБУЛ, 7 ноя — ПРАЙМ. Турция сократила более чем вдвое товарооборот с Израилем после начала операции Тель-Авива в секторе Газа, заявил во вторник министр торговли Омер Болат. Турция попросила США не лезть в палестино-израильский конфликт, пишут СМИ

"С 7 октября наша взаимная торговля с Израилем по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилась более чем на 50%. Безусловно, это связано с требованиями продавцов и потребителей", — цитирует агентство Anadolu заявление министра на пресс-конференции в Кувейте.

Министр отметил, что в свою очередь Анкара ставит цель вывести товарооборот с Кувейтом в течение пяти лет на уровень в 5 миллиардов долларов.

Ранее во вторник стало известно, что товары поддерживающих Израиль компаний не будут продаваться в столовых парламента Турции в знак бойкота из-за действий Тель-Авива в секторе Газа.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара больше не считает израильского премьера Нетаньяху собеседником, но глава разведки Турции поддерживает контакты с Израилем.