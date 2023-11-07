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Украина намерена привлечь средства на проекты восстановления
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Кабмин Украины одобрил соглашение, которое позволит привлечь еще 250 миллионов евро от Европейского Союза на проекты восстановления, сообщил во вторник украинский премьер-министр... ПРАЙМ, 07.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Кабмин Украины одобрил соглашение, которое позволит привлечь еще 250 миллионов евро от Европейского Союза на проекты восстановления, сообщил во вторник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Украина привлечет еще 250 миллионов евро от ЕС на скорейшее восстановление. Сегодня утвердили соответствующее соглашение", — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, за счет этих средств украинские власти будут восстанавливать мосты, железные дороги, больницы, а также направят на поддержку украинских аграриев.
Ранее украинского министра финансов Сергей Марченко заявлял, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.