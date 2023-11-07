МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Кабмин Украины одобрил соглашение, которое позволит привлечь еще 250 миллионов евро от Европейского Союза на проекты восстановления, сообщил во вторник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Путь в ЕС будет долгим. Перед Киевом поставили "невыполнимое" условие

"Украина привлечет еще 250 миллионов евро от ЕС на скорейшее восстановление. Сегодня утвердили соответствующее соглашение", — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, за счет этих средств украинские власти будут восстанавливать мосты, железные дороги, больницы, а также направят на поддержку украинских аграриев.

Ранее украинского министра финансов Сергей Марченко заявлял, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.