МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что объединительные тенденции в Центрально-Азиатском регионе набирают обороты, текст интервью Путина газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля. В Ташкенте рассказали о мультимодальном транспортном коридоре из Азии в ЕС

"Объединительные тенденции в Центрально-Азиатском регионе набирают обороты. Это подтвердили итоги состоявшейся 14 сентября этого года в Душанбе очередной Консультативной встречи лидеров центральноазиатских государств. На этом фоне формат "Центральная Азия плюс Россия" становится еще более востребованным", — сказал президент.

Вместе с тем Путин заявил, что среди приоритетов взаимодействия в "шестерке" стран Центральной Азии — сотрудничество в области безопасности, экономики и торговли, энергетики.

"Что касается приоритетов нашего взаимодействия в "шестёрке", то в настоящее время к ним относятся наращивание политического диалога, сотрудничества в области безопасности, экономики и торговли, сельского хозяйства и поставок продовольствия, транспорта, энергетики, экологии, здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия, гуманитарных связей, миграции, информационных технологий и массовых коммуникаций", — сказал он.