МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Франция заняла первое место в мире по объемам производства вина в 2023 году, следует из данных отчета Международной организации виноградарства и виноделия. Минпромторг оценил активный рост ассортимента российского вина

"Франция стала первым производителем в мире с оцениваемым производством вина на уровне 45,8 миллиона гектолитров", — говорится в отчете.

Отмечается, что в прошлом году лидером была Италия, однако в этом году объем производства вина в стране упал на 12% из-за неблагоприятных погодных условий.

Как пишут авторы отчета, в целом мировое производство вина в 2023 году снизилось на 7% из-за климатических условий. При этом, как ожидается, показатель производства вина в этом году будет самым низким с 1961 года.