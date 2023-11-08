2023-11-08T02:13:00+03:00
2023-11-08T02:16:52+03:00
2023-11-08T02:13:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231108/842198203.html
Названа страна - мировой лидер по объемам производства вина
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Франция заняла первое место в мире по объемам производства вина в 2023 году, следует из данных отчета Международной организации виноградарства и виноделия. "Франция стала первым... ПРАЙМ, 08.11.2023
новости, сельское хозяйство, экономика, мировая экономика, промышленность, франция, вино, производство, лидерство
https://cdnn.1prime.ru/images/83373/08/833730853.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83373/08/833730853.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83373/08/833730852.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83373/08/833730852.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83373/08/833730840.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83373/08/833730840.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231101/842147925.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Франция заняла первое место в мире по объемам производства вина в 2023 году, следует из данных отчета Международной организации виноградарства и виноделия.
"Франция стала первым производителем в мире с оцениваемым производством вина на уровне 45,8 миллиона гектолитров", — говорится в отчете.
Отмечается, что в прошлом году лидером была Италия, однако в этом году объем производства вина в стране упал на 12% из-за неблагоприятных погодных условий.
Как пишут авторы отчета, в целом мировое производство вина в 2023 году снизилось на 7% из-за климатических условий. При этом, как ожидается, показатель производства вина в этом году будет самым низким с 1961 года.