МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Франция выделит еще 200 миллионов евро для фонда поддержки Украины, чтобы позволить украинской армии продолжить закупать французские вооружения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра обороны страны Себастьяна Лекорню. Франция продолжает импортировать российский газ

"Вы проголосовали в рамках комитета за поправку, позволяющую выделить новые 200 миллионов евро для фонда поддержки Украины", — приводит агентство слова министра, который обратился к членам парламента страны.

Лекорню добавил, что французское правительство со своей стороны обеспечит выделение соответствующих кредитов на эту сумму, что позволит украинской армии продолжить закупать французские вооружения.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.