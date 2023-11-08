МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Россия в прошлом году экспортировала мяса птицы на 581,4 миллиона долларов: львиная доля всего этого объема пришлась на Китай и Казахстан, таким образом, временный запрет на вывоз, ввести который в конце прошлого месяца предложил российский Минсельхоз, в первую очередь может коснуться поставок в эти две страны, следует из данных национальных статбюро, которые изучило РИА Новости. Новак раскрыл, когда будет снят запрет на экспорт топлива из России

Большая часть экспортированного из РФ мяса птицы (69%) ушла в Китай. На втором месте оказался Казахстан (11%), на третьем — ОАЭ (4%). Замыкают пятерку лидеров Армения (3%) и Азербайджан (2%).

Статистика по экспорту яиц выглядит более интересно: там обозначилось два явных лидера в лице того же Казахстана (42%) и Монголии (41%). Также активно Россия торговала с Киргизией (13%) и Азербайджаном (2%). На пятом месте расположился Узбекистан (1%). Всего этой продукции зарубежным странам было отгружено на 34,2 миллиона долларов.

Минсельхоз РФ в конце октября предложил установить запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы и пищевого яйца сроком на полгода, опубликовав проект соответствующего приказа. Запрет на вывоз предлагается установить на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года.

В документе уточняется, что ограничения не распространяются на продукцию, вывозимую в страны ЕАЭС с целью оказания гуманитарной помощи, в рамках межправсоглашений, международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории РФ, а также на продукцию, перемещаемую между частями территории страны через территории иностранных государств, в качестве припасов.