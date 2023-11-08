СМИ: возможный запрет на экспорт курятины из России затронет Китай и Казахстан
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Россия в прошлом году экспортировала мяса птицы на 581,4 миллиона долларов: львиная доля всего этого объема пришлась на Китай и Казахстан, таким образом, временный запрет на вывоз, ввести который в конце прошлого месяца предложил российский Минсельхоз, в первую очередь может коснуться поставок в эти две страны, следует из данных национальных статбюро, которые изучило РИА Новости.
Большая часть экспортированного из РФ мяса птицы (69%) ушла в Китай. На втором месте оказался Казахстан (11%), на третьем — ОАЭ (4%). Замыкают пятерку лидеров Армения (3%) и Азербайджан (2%).
Статистика по экспорту яиц выглядит более интересно: там обозначилось два явных лидера в лице того же Казахстана (42%) и Монголии (41%). Также активно Россия торговала с Киргизией (13%) и Азербайджаном (2%). На пятом месте расположился Узбекистан (1%). Всего этой продукции зарубежным странам было отгружено на 34,2 миллиона долларов.
Минсельхоз РФ в конце октября предложил установить запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы и пищевого яйца сроком на полгода, опубликовав проект соответствующего приказа. Запрет на вывоз предлагается установить на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года.
В документе уточняется, что ограничения не распространяются на продукцию, вывозимую в страны ЕАЭС с целью оказания гуманитарной помощи, в рамках межправсоглашений, международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории РФ, а также на продукцию, перемещаемую между частями территории страны через территории иностранных государств, в качестве припасов.
https://1prime.ru/world/20231108/842198922.html