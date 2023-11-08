МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Экономика Евросоюза может столкнуться с рецессией к концу этого года, считает экс-председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. МВФ указал ЕЦБ на "дорогостоящую ошибку"

"Почти наверняка к концу года у нас (в Европе — ред.) будет рецессия… Совершенно ясно, что первые два квартала следующего года покажут это", — заявил Драги на конференции, организованной изданием Financial Times.

Драги добавил, что Евросоюз должен усилить интеграцию. "Либо Европа действует сообща и становится более глубоким союзом, союзом, который способен выражать внешнюю политику и оборонную политику, помимо всей экономической политики… либо, боюсь, Европейский союз не выживет, кроме как в качестве единого рынка", — отметил экс-глава ЕЦБ.

По его словам, последние "20 с лишним лет" европейская экономика теряет конкурентоспособность "не только относительно США, но и Японии, Южной Кореи и Китая". "Во многих технологических областях мы потеряли присутствие", — подчеркнул Драги.

В октябре президент России Владимир Путин, говоря об экономической ситуации в Европе, заявил о рецессии, отметив при этом, что РФ не радуется этому и не зубоскалит, а констатирует факт.

В августе заместитель гендиректора "Эксперт РА" Николай Иванов заявил в интервью РИА Новости, что экономическая ситуация в европейских странах в этом году выглядит опаснее, чем в США или Китае, при этом уже в следующем году Великобритания и крупные государства еврозоны рискуют столкнуться с рецессией.