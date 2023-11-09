КИШИНЕВ, 9 ноя — ПРАЙМ. Власти Молдавии в стремлении соответствовать условиям вступления в Европейский союз убивают экономику страны, при этом цель присоединения к ЕС в ближайшие 10 лет остается недостижимой, заявил РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли, доктор экономических наук Михаил Пойсик. Посол ЕС на Украине: Украина должна выполнить 4 условия для приема в союз

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий.

"Учитывая, что нынешняя власть, кроме информационного шума, ничего программного предложить не в состоянии, для Молдавии стать членом ЕС в ближайшие десятилетия не более реально, чем общеизвестные "Фантазии Фарятьева". К примеру, Национальный банк Молдавии справляется с тем, чтобы в течение двух лет участвовать в механизме валютных курсов и поддерживать курс национальной валюты в заданном диапазоне. Однако это достигается запредельными ставками на кредитные ресурсы, что, безусловно, убивает национальную экономику", — заявил Пойсик.

Он отметил, что с другими критериями экономики, которые прописаны в Маастрихтских договоренностях о вступлении в ЕС, тоже есть серьезные проблемы. В частности, дефицит государственного бюджета не должен превышать 3% ВВП, а госдолг должен быть не выше 60% ВВП.

"Проблема не в соотношении дефицита госбюджета к ВВП, а в его стремительном росте, за период с января по сентябрь 2023 года дефицит государственного бюджета превысил 500 миллионов долларов, что превышает показатель за аналогичный период предыдущего года в 2,6 раза. С госдолгом ситуация похожа — по сравнению с 2019, когда Майя Санду стала премьер-министром, а затем и президентом РМ, и в государственных структурах стала безраздельно властвовать партия "Действие и солидарность", внешний государственный долг с 1704,1 миллиона долларов США взлетел до 3223,6 миллиона долларов, или в 1,9 раза", — объясняет Пойсик.

Эксперт отмечает и рекордный уровень годовой инфляции в республике в 2022 году, который достиг 30,2%. Это было выше, чем в любой из стран еврозоны.

"Долгосрочные процентные ставки по государственным облигациям не должны превышать более чем на 2% среднее значение соответствующих ставок в странах с самой низкой инфляцией. Но по состоянию на сентябрь нынешнего года по 10-летним облигациям данная ставка в Молдавии составила просто запредельные для ЕС 8,25%", — отметил Пойсик.

Он полагает, что Молдавия может стать вечным кандидатом на вступление, которого Евросоюз будет использовать в своих интересах.

Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Эксперт раскрыл, на каких условиях Грузия получит статус кандидата в ЕС

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.