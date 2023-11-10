МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Нужно бойкотировать продукцию произраильских компаний для поддержки Палестины, рассказал сервис Republika.co.id, цитируя слова министра торговли Индонезии Зулкифли Хасан. Индонезия не бойкотирует российские энергокомпании, заявили власти страны

"Помогут ли эти меры, зависит от народа. Просто продолжайте бойкотировать (произраильскую — ред.) продукцию", — заявил министр, добавив, что Индонезия решительно осуждает атаки Израиля на палестинский сектор Газа. Политик пояснил, что для Индонезии, согласно ее конституции 1945 года, "независимость является неотъемлемым правом всех наций".

Хасан также сообщил, что он и президент Индонезии Джоко Видодо сегодня отправятся в Саудовскую Аравию для участия в чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества по конфликту на Ближнем Востоке. На этом саммите Видодо планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить вопрос ситуации в секторе Газа.

Призыв к бойкоту продукции, связанной с Израилем, первоначально был инициирован правозащитными организациями и активистами Индонезии и Малайзии. В число компаний в "черном списке" входят Coca-Cola, Nestle и IBM, имеющие предполагаемые связи с Израилем. Такие сети ресторанов быстрого питания и кофеен, как KFC, McDonald's и Starbucks, также считаются произраильскими.

Ранее пресс-служба парламента Турции сообщила, что товары поддерживающих Израиль компаний не будут продаваться в столовых законодательного органа в знак бойкота.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Российская сторона призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.