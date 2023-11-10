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ОАЭ решили ограничить поставки некоторых товаров в Россию
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ОАЭ приняли решение ограничить реэкспорт некоторых критических товаров в Россию, которые могут быть использованы в военных целях на Украине, сообщило издание Bloomberg... ПРАЙМ, 10.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, санкции, россия, оаэ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОКСВА, 10 ноя — ПРАЙМ. ОАЭ приняли решение ограничить реэкспорт некоторых критических товаров в Россию, которые могут быть использованы в военных целях на Украине, сообщило издание Bloomberg.
Сообщается, что такое решение было принято на фоне введения ЕС 11-го пакета санкций. В соответствии с мерами Европы, компании, которые сотрудничают с Москвой, могут также оказаться в санкционном списке. Более того, Евросоюз может запретить торговать со странами, перенаправляющими европейские подсанкционные товары в Россию.
Механизмы Евросоюза по ограничениям поставок некоторых товаров в Россию были разработаны еще весной 2023 года. Тем не менее, ЕС столкнулся с рядом трудностей из-за нежелания некоторых сотрудничающих с Россией компаний предоставлять данные о торговле.
В Кремле не раз заявляли, что Россия успешно справляется с введенными против нее санкциями. Тем не менее, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что в Москве "розовых очков не носят" и ожидают усиления санкционного давления. Кроме того он отмечал, что, несмотря ни на что, Россия остается открытой для иностранных инвестиций.