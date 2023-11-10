МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Производитель кофе Tchibo сменит название своей продукции на "Тибио", сообщает издание "Коммерсант", ссылаясь на письма в торговые сети и презентацию компании. Россияне стали чаще заказывать кофе в общепите

Сообщается, что "Чибо СНГ" является бышим немецким подразделением Tchibo GmbH, однако летом 2022 года оно было выкуплено местным менеджментом.

Издание подчеркивает, что при этом рецептура и технология производства кофе не изменится, а дизайн упаковки сохранит прежнюю цветовую гамму и будет "максимально приемлем".

Кроме того, отмечается, что в конце года компания планирует запустить в премиум-сегменте зерновой кофе Tibio Barista в упаковке по килограмму. Согласно опросу, результаты которого приводятся в презентации, 88% потребителей позитивно воспринимают дизайн упаковки с новым названием.

В "Чибо СНГ", Tchibo GmbH и "Гранд-НН" никак не прокомментировали поступившую информацию.

Tchibo является немецкой компанией, которая известна благодаря производству одноименного растворимого кофе, а также фирменной одежды, бытовой техники и предметов домашнего быта.