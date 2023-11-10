2023-11-10T12:00:00+03:00
2023-11-10T12:14:39+03:00
2023-11-10T12:00:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231110/842230704.html
Бренд кофе Tchibo в СНГ сменит название на "Тибио"
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Производитель кофе Tchibo сменит название своей продукции на "Тибио", сообщает издание "Коммерсант", ссылаясь на письма в торговые сети и презентацию компании. Сообщается, что... ПРАЙМ, 10.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, снг, кофе
https://cdnn.1prime.ru/images/83881/45/838814534.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83881/45/838814534.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83881/45/838814533.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83881/45/838814533.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83881/45/838814521.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83881/45/838814521.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20231027/842097798.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Производитель кофе Tchibo сменит название своей продукции на "Тибио", сообщает издание "Коммерсант", ссылаясь на письма в торговые сети и презентацию компании.
Сообщается, что "Чибо СНГ" является бышим немецким подразделением Tchibo GmbH, однако летом 2022 года оно было выкуплено местным менеджментом.
Издание подчеркивает, что при этом рецептура и технология производства кофе не изменится, а дизайн упаковки сохранит прежнюю цветовую гамму и будет "максимально приемлем".
Кроме того, отмечается, что в конце года компания планирует запустить в премиум-сегменте зерновой кофе Tibio Barista в упаковке по килограмму. Согласно опросу, результаты которого приводятся в презентации, 88% потребителей позитивно воспринимают дизайн упаковки с новым названием.
В "Чибо СНГ", Tchibo GmbH и "Гранд-НН" никак не прокомментировали поступившую информацию.
Tchibo является немецкой компанией, которая известна благодаря производству одноименного растворимого кофе, а также фирменной одежды, бытовой техники и предметов домашнего быта.