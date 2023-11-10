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В Польше потребовали от нового сейма отчет по "российским репарациям"
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Новому сейму Польши в течение срока своих полномочий нужно подготовить отчет о военном ущербе, якобы нанесенном СССР, и взыскании "репараций с Россией", заявил замминистра... ПРАЙМ, 10.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, польша, репарации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Новому сейму Польши в течение срока своих полномочий нужно подготовить отчет о военном ущербе, якобы нанесенном СССР, и взыскании "репараций с Россией", заявил замминистра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик.
"Мы надеемся, что если команда сработается хорошо, то отчет о запросе военных репараций от России, будет подготовлен в течение нового срока полномочий сейма", — сказал польский дипломат.
Кроме того, сообщается, что замминистра направил письмо всем депутатам и сенаторам нового срока полномочий сейма. В письме Мулярчик призвал власти продолжить процесс урегулирования вопроса репараций, которые Польша рассчитывает получить как от России за "принесенный ранее ущерб", так и от Германии в связи с немецкой агрессией и оккупацией в 1939-1945 годах.
В Москве раскритиковали требования Польши выплатить репарации, назвав это русофобией и нездоровым политическим экстремизмом. Также в МИД России отметили, что претензии властей Польши находятся где-то в области политических фантазий.