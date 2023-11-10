ВАРШАВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Новому сейму Польши в течение срока своих полномочий нужно подготовить отчет о военном ущербе, якобы нанесенном СССР, и взыскании "репараций с Россией", заявил замминистра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик. Польша поставила Украине жесткий ультиматум

"Мы надеемся, что если команда сработается хорошо, то отчет о запросе военных репараций от России, будет подготовлен в течение нового срока полномочий сейма", — сказал польский дипломат.

Кроме того, сообщается, что замминистра направил письмо всем депутатам и сенаторам нового срока полномочий сейма. В письме Мулярчик призвал власти продолжить процесс урегулирования вопроса репараций, которые Польша рассчитывает получить как от России за "принесенный ранее ущерб", так и от Германии в связи с немецкой агрессией и оккупацией в 1939-1945 годах.

В Москве раскритиковали требования Польши выплатить репарации, назвав это русофобией и нездоровым политическим экстремизмом. Также в МИД России отметили, что претензии властей Польши находятся где-то в области политических фантазий.