МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Неделя экономических лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стартует в субботу в Сан-Франциско. В Кремле высказались об участии России в саммите АТЭС

Мероприятие, которое продлится с 11 по 17 ноября, знаменует собой окончание года председательства США в организации.

АТЭС – это международное объединение, нацеленное на содействие развитию торговли и инвестиций между экономиками стран-участниц. В него входят 20 стран, включая Россию, США и Китай, а также Гонконг, который хоть и является частью КНР, выделяется в качестве отдельного участника, увеличивая число членов до 21.

Среди главных интриг, на которых будет сфокусировано внимание, – участие российской делегации, встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином и судьбы бездомных в Сан-Франциско.

УЧАСТИЕ РОССИИ

Уровень представленности России на саммите до последнего момента оставался, возможно, главным вопросом перед началом мероприятия.

В американском госдепартаменте заявляли РИА Новости, что США будут работать над надлежащим участием делегации от России, однако с учетом требований американского законодательства и действующих санкционных ограничений.

В результате пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу сообщил, что по поручению главы государства российскую делегацию возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.

Таким образом, практически все члены АТЭС будут представлены на предстоящей Неделе экономических лидеров. Заранее стало известно, что саммит пропустит глава администрации Гонконга Джон Ли, который с 2020 года находится под санкциями США из-за поддержки закона о нацбезопасности Гонконга. Приглашение от США он все же получил, но из-за причин, связанных с графиком, не примет участие в саммите.

В последний момент участвовать в саммите согласилась Малайзия. Премьер-министр страны Анвар Ибрагим подтвердил приезд на АТЭС, несмотря на несогласие с США по израильско-палестинскому конфликту, но заявил, что поднимет этот вопрос на Неделе экономических лидеров.

Также конгресс Перу одобрил новую поездку президента Дины Болуарте после скандала вокруг ее предыдущего визита. Ранее президенту было выдано разрешение на визит в США в начале ноября, где была запланирована встреча с Байденом, но она не состоялась. Ряд конгрессменов подвергли критике организацию визита, отметив, что правительство могло предоставить ложную информацию для получения одобрения на поездку. В результате глава МИД Перу Ана Сесилия Херваси подала в отставку.

БАЙДЕН И СИ

Несмотря на то, что Сан-Франциско станет местом притяжения многих мировых лидеров на ближайшую неделю, наибольшее внимание будет приковано к двусторонней встрече первых лиц США и Китая.

Последний раз Байден и Си Цзиньпин встречались на саммите "Группы двадцати" на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года, и с тех пор перспективы нового раунда переговоров на высшем уровне оставались туманными.

Несмотря на рост напряженности в отношениях двух стран в 2023 году из-за китайского воздушного шара в небе над США, торговой войны Вашингтона и Пекина, а также критики со стороны американского руководства в адрес КНР за развитие сотрудничества с Москвой, обе страны успели провести серию встречных визитов высокопоставленных чиновников.

По этой причине переговоры Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС могут стать кульминацией проведенной за год работы по восстановлению прямых каналов коммуникаций, а также очертить новый горизонт в развитии отношений двух стран.

Встреча запланирована на 15 ноября. Ожидается, что она будет включать обсуждение условий возобновления контактов по линии военных ведомств.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ПРИ ОТСТУТСТВИИ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

Еще одним немаловажным аспектом предстоящего саммита, пусть и в меньшей степени относящимся к его деловой программе, остается судьба бездомных, в большом количестве населяющих Сан-Франциско и зачастую являющихся источниками преступности.

Власти штата Калифорния потратили 17,5 миллиардов долларов в 2018-2022 годах на борьбу с проблемой бездомных, однако этот регион продолжает лидировать по темпам их ежегодного прироста в США. По данным телеканала CNN, в Калифорнии живет половина всех бездомных США – 170 тысяч человек.

Ранее власти Сан-Франциско заявили РИА Новости, что на время саммита АТЭС намерены предоставить приюты обитающим рядом с площадкой мероприятия бездомным. В то же время они не планируют открывать новые приюты из-за отсутствия на это бюджетных средств, так что возможности их размещения ограничены.

Городские власти также отмечали, что на Неделе экономических лидеров планируют организовать работу с секретной службой США, госдепом и Белым домом, чтобы снизить возможные риски для общества, однако насколько безопасным в действительности окажется саммит для делегатов, остается загадкой.