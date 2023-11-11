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2023
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ФРГ и ряд других стран Евросоюза выступили против финансирования Украины
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Германия и некоторые другие страны ЕС выступают против предоставления военной помощи Украине в размере до 20 миллиардов евро, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломата... ПРАЙМ, 11.11.2023
новости, экономика, мировая экономика, евросоюз, германия, украина, финансирование
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Германия и некоторые другие страны ЕС выступают против предоставления военной помощи Украине в размере до 20 миллиардов евро, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломата.
"План Европейского союза по выделению до 20 миллиардов евро на военную помощь Украине встречает сопротивление со стороны стран-членов ЕС и может претерпеть изменения", — говорится в сообщении агентства.
По словам неназванного дипломата, среди стран, которые выступают против таких расходов на военную помощь Украине, находится Германия.
"Я пока не назову его (план) мертвым на данном этапе. Но, конечно, всегда можно его улучшить… У Германии возникло много вопросов… и вполне обоснованно. Речь идет о больших деньгах", — заявил он.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от Европейского союза, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.