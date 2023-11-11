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Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга Соединенных Штатов
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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного. "Агентство Moody's Investors Service (Moody's) изменило... ПРАЙМ, 11.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного.
"Агентство Moody's Investors Service (Moody's) изменило прогноз по рейтингам правительства США на негативный со стабильного и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне "Aaa", — говорится в заявлении агентства.
Как отмечается, основным фактором изменения прогноза является то, что риски снижения бюджетной устойчивости США возросли и уже не могут быть полностью компенсированы уникальными кредитными преимуществами страны.
"В условиях повышения процентных ставок без принятия эффективных мер фискальной политики по сокращению государственных расходов или увеличению доходов Moody's ожидает, что бюджетный дефицит США будет оставаться очень большим", — пишет агентство.