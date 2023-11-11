МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного. Фондовые индексы США в пятницу слегка повышаются

"Агентство Moody's Investors Service (Moody's) изменило прогноз по рейтингам правительства США на негативный со стабильного и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне "Aaa", — говорится в заявлении агентства.

Как отмечается, основным фактором изменения прогноза является то, что риски снижения бюджетной устойчивости США возросли и уже не могут быть полностью компенсированы уникальными кредитными преимуществами страны.

"В условиях повышения процентных ставок без принятия эффективных мер фискальной политики по сокращению государственных расходов или увеличению доходов Moody's ожидает, что бюджетный дефицит США будет оставаться очень большим", — пишет агентство.