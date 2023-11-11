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В США выразили несогласие с ухудшением прогноза рейтинга Moody's
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Замглавы минфина США Уолли Адейемо заявил, что в Вашингтоне не согласны с ухудшением прогноза рейтинга Штатов агентством Moody's. "Мы не согласны с переменой прогноза к... ПРАЙМ, 11.11.2023
новости, экономика, мировая экономика, сша, минфин, moody's, прогноз, рейтинг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Замглавы минфина США Уолли Адейемо заявил, что в Вашингтоне не согласны с ухудшением прогноза рейтинга Штатов агентством Moody's.
"Мы не согласны с переменой прогноза к негативному", — цитирует заявление Адейемо телеканал CNBC.
По словам чиновника, "американская экономика остается сильной".
Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного. Как отмечается, основным фактором изменения прогноза является то, что риски снижения бюджетной устойчивости США возросли и уже не могут быть полностью компенсированы уникальными кредитными преимуществами страны.