МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Торговый дом "РусМаркет" готовится открыть свой первый магазин российских товаров на Кубе и до конца года запустить совместное предприятие, а в перспективе — поставлять и кубинские товары в Россию, рассказал РИА Новости генеральный директор компании Александр Бельчиков. Калининградский производитель мебели откроет магазин на площадях IKEA

"Проект "РусМаркет" рассчитан на долгосрочную перспективу и включает открытие первого магазина российской продукции на острове. Большая часть кубинского населения помнит эту продукцию, поэтому мы создадим совместную компанию, которая начнет работу до конца 2023 года, что позволит открыть этот магазин", — сказал Бельчиков.

Российская компания в настоящий момент принимает участие в Гаванской международной ярмарке FIHAV-2023, где представляет продукцию из ассортимента будущих магазинов "РусМаркет". По словам Бельчикова, кубинско-российские отношения переживают подъем, который включает не только межправительственные контакты, но и активное участие бизнеса, проявляющего большой интерес к сотрудничеству между странами.

Как отметил собеседник агентства, ассортимент товаров будет расти и не ограничится только продуктами питания — на начальном этапе это будет мясная, молочная и консервированная продукция, кондитерские изделия и напитки. В планах предпринимателей — поставка на Кубу автомобильных запчастей, машин, строительного оборудования и материалов, бытовой техники, текстиля и одежды.

"Мы хотим представить российскую продукцию на кубинском рынке и таким же образом служить воротами в Россию для кубинской продукции, наша компания намерена стать связующим звеном между двумя странами", — сказал Бельчиков.