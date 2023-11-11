МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Китай выражает озабоченность в связи с давлением на китайские компании со стороны США, требует от Вашингтона отреагировать реальными действиями, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в ходе переговоров с министром финансов США Джанет Йеллен в Сан-Франциско. Эксперт объяснил, зачем Китай скупает морские порты

Ранее Йеллен и вице-премьер КНР провели встречи в Сан-Франциско, минфин США оценивает их как "открытые, продуктивные и прямые".

"Китайская сторона ясно выразила свою обеспокоенность по поводу двусторонних инвестиционных ограничений США в отношении Китая, санкций и подавления китайских компаний, экспортного контроля в отношении Китая и дополнительных тарифов для Китая, и потребовала от США отреагировать конкретными действиями", — говорится в сообщении по итогам переговоров, опубликованном на официальном сайте Госсовета КНР в субботу.

Отмечается, что в ходе переговоров было подчеркнуто, что Китай и США не стремятся к экономическому "разъединению" и приветствуют развитие здоровых экономических отношений, чтобы обеспечить честную конкурентную среду для компаний двух стран и повысить благосостояние двух народов.

Переговоры Йеллен и Хэ Лифэна проходили в преддверии встречи лидеров Китая и США. Ранее МИД КНР сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин с 14 по 17 ноября посетит США, где примет участие в саммите АТЭС, а также проведёт переговоры с президентом США Джо Байденом.

Пекин в последние годы неоднократно обвинял США в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании, а также в злоупотреблении Вашингтоном мерами экспортного контроля.

Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях, глава КНР Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества.

Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что США будут поступать так же.