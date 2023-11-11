МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. США сами спровоцировали приостановку процесса торговой глобализации посредством введения антироссийских санкций, рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. В США жестко отреагировали на слова кандидата в президенты о России

"Глобальная свободная торговля столкнулась с трудностями пересмотра с 2017 года, когда президент США Дональд Трамп вывел Америку из Транстихоокеанского партнёрства. При его преемнике Джо Байдене США стремились ограничить доступ Китая к передовым технологиям в области полупроводников и в других областях, привлекая таких партнёров, как Япония и некоторые европейские страны, к реализации стратегии, которую они называют ‘‘снижением рисков", — цитирует Захарова слова главы ВТО Оконджо-Ивеалы.

Кроме того, политик отметила, что в Кремле не раз подчеркивали деструктивность западных рестрикций, посредством которых США "кромсают торгово-логистические пути". Также Захарова подчеркнула слова главы ВТО о том, что возможно разделения карты мировой торговли на два блока, как было во времена холодной войны.

Мария Захарова резюмировала, что Соединенные Штаты компенсируют свои убытки военной агрессией по всему миру и и спользованием "стратегии, по их мнению, контролируемой агрессии".

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что антироссийские санкции Запада, в том числе потолки цен на российские энергоресурсы не оправдали себя. По его словам, введенные ограничения нанесли гораздо больше вреда странам, с ним присоединившимся. К тому что рестрикции спровоцировали мировой энергетический кризис.